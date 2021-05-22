Зеленський ввів нові санкції, а апеляційний суд прийняв рішення щодо арешту Медведчука: новини за 21 травня

Президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції РНБО, Київський апеляційний суд прийняв рішення щодо арешту народного депутата Віктора Медведчука, окупанти почали бурити свердловини в Азовському морі. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 21 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський ввів нові санкції: подробиці

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року про запровадження санкцій. У списку опинилися ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР", а також "очільник" окупованого Криму.

Також Зеленський підписав санкції проти російських телеканалів і компаній. Окрім того, введені санкції проти "ворів в законі" і кримінальних авторитетів.

Апеляційний суд прийняв рішення по арешту Медведчука

Київський апеляційний суд розглянув апеляцію на цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука. Рішення суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт залишається в силі.

Під час розгляду під Апеляційним судом сталися сутички. Однак поліція не допустила прямого зіткнення.

Окупанти почали бурити свердловини в Азовськом море. Шукають прісну воду для Криму

Російське науково-дослідне судно почало буріння свердловин в Азовському морі для пошуку прісної води для окупованого Криму. Передбачається, що під морем можуть бути прарусла річок Дон і Кубань. Про це заявив так званий "віце-прем'єр кримського уряду" Євген Кабанов.

За його словами, поки рано говорити про потенційні запаси і якість води. Очікується, що перші дослідження з цього приводу будуть до 1 липня.

Верховний суд виправдав генерала Назарова у справі про катастрофу Іл-76

Касаційний кримінальний суд Верховного суду виправдав українського генерала Віктора Назарова, який був засуджений у справі про катастрофу військового літака Іл-76 під окупованим Луганськом у 2014 році. Раніше його засудили до 7 років в'язниці за недбалість.

Про це у Facebook повідомив адвокат потерпілої сторони Віталій Погосян. "Все, вироків по Іловайську та Дебальцево не буде. Назаров визнаний невинним", - написав він.

"Суд" у Криму засудив українця Яцкіна до 11 років суворого режиму

"Суд" у Криму виніс вирок українцю Івану Яцкіну, визнавши його винним у держзраді. Йому призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Яцкіну призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з обмеженням волі на строк 1 рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Графік надходження COVID-вакцин в Україну: у Кабміні озвучили деталі

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розкрив деталі графіку надходження вакцин від коронавірусу в Україні. До кінця травня очікуються поставки кількох препаратів.

"Стосовно підписаних контрактів. З компанією Pfizer підписано контрактів на 21,2 млн доз вакцин. З них - 1,2 млн доз по ініціативі COVAX. По цій ініціативі уже 240 тисяч доз поставлено в Україну. До кінця травня має бути поставлено майже 350 тисяч доз, у другому кварталі - 500 тисяч, інші поставки - в 3 і 4 кварталі відповідно", - сказав Шмигаль.

США ввели санкції проти організацій РФ і суден " Північного потоку-2"

Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо російських організацій і суден за проектом"Північний потік-2". Під санкції потрапили 13 суден.

Напередодні глава Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив, що позиція адміністрації президента США Джо Байдена щодо російського проекту "Північний потік-2" "не зовсім послідовна". Він підкреслив, що завершення газопроводу зашкодить Європі.

Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС, - Нетаньяху

Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС з мінімальними втратами з ізраїльського боку. За час операції в секторі Газа знищили понад 200 терористів з рухів ХАМАС і Ісламський джихад. Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

За його словами, армія Ізраїлю зруйнувала понад 100 кілометрів підземних тунелів, якими користувалися терористи.

Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно

Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи. Для цього потрібно використовувати антиматерію.

Найближча Сонячна система знаходиться на відстані чотирьох світлових років. "Її потрібно по-іншому досліджувати. І найефективніший спосіб це зробити... використовувати антиматерію, а також колапс матерій... і тоді можна буде вибратися за межі Сонячної системи", - сказав він.

В Україну повернуться грозові дощі: синоптики назвали дату

Протягом вихідних синоптичні процеси над Україною чергуватимуться. В суботу буде більш сонячна погода, а вже ввечері прогнозують грозові дощі.

Грозові дощі повернуться в Україну 23 травня. Вони накриють західні, північні, Київську, Черкаську, Вінницьку та Житомирську області.