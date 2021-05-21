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Апелляционный суд принял решение по аресту Медведчука

Новина українською →
Киев, Пятница 21 мая 2021 17:24
Апелляционный суд принял решение по аресту Медведчука Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию на круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука. Решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте остается в силе.

Свое решение огласил судья на сегодняшнем заседании.

По решению Апелляционного суда, Медведчук дальше будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Это решение не подлежит обжалованию. Домашний арест продлится до 9 июля 2021 года.

Адвокаты нардепа просили суд отпустить его на поруки, а сторона обвинения ходатайствовала об ужесточении меры пресечения - арест с правом внесения 300 млн гривен залога.

РБК-Украина писало, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, его соратнику по ОПЗЖ, инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины, по которым наказанием может стать пожизненный срок:

  • госизмена (ст. 111),
  • нарушение законов и обычаев войны (ст. 438).

Напомним, у Путина отреагировали на идею обмена Медведчука на осужденных в России украинцев.

В частности, Путин резко отреагировал на арест Медведчука, по его словам, это "зачистка политического поля".

Кроме того, президент Владимир Зеленский, комментируя арест нардепа из ОПЗЖ, заявил об уменьшении количества олигархов в Украине.

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