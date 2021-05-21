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В Украину вернутся грозовые дожди: синоптики назвали дату

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Киев, Пятница 21 мая 2021 10:05
В Украину вернутся грозовые дожди: синоптики назвали дату Фото: в Украину вернутся грозовые дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Грозовые дожди вернутся в Украину 23 мая. Они накроют западные, северные, Киевскую, Черкасскую, Винницкую и Житомирскую области.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Ожидается, что сегодня и завтра в областях будет сухо и солнечно. Только в субботу будут небольшие дожди во Львовской области. Температура воздуха днем в эти дни будет колебаться от +17 до +23.

Однако, 23 мая часть Украины накроют грозовые дожди. Они будут в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях.

Температура воздуха в воскресенье будет колебаться от +19 до +25.

В Украину вернутся грозовые дожди: синоптики назвали дату

Напомним, сегодня в Украину пришло потепление. Синоптики прогнозируют, что отойдут грозовые дожди, но ненадолго.

Отметим, Украина сейчас находится в поле пониженного давления, что вызывает дожди и грозы. Уже в пятницу-субботу, 21-22 мая, дожди прекратятся, но значительного потепления не ожидается.

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