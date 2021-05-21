В Польше позицию США по "Северному потоку-2" назвали "не совсем последовательной"
Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что позиция администрации президента США Джо Байдена относительно российского проекта "Северный поток-2" "не совсем последовательная". Он подчеркнул, что завершение газопровода навредит Европе.
Об этом сообщает "Польское радио".
Щерский отметил, что он разделяет критику, которая в Вашингтоне высказана устно в адрес газопровода, который через Балтийское море должен соединить Россию и Германию. Однако, добавил министр, он не разделяет надежды, о которой говорят американцы, что послабление может довести до диалога, благодаря чему будет возможным изменение профиля инвестиции.
"Это ослабляет возможность влиять на будущее проекта, именно из-за этой непоследовательности. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершение проекта Nord Stream-2 будет действовать в ущерб Европы, в ущерб евроатлантическим отношениям и будет иметь далеко идущие последствия, которые сегодня все еще можно задержать", – сказал он.
Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компании и судна, которые принимают участие в Nord Stream 2. Комитет Сената США по международным делам заявил, что решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является как минимум ошибочным.
Как сообщало РБК-Украина, представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
18 мая портал Axios сообщил, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.
Верховная рада Украины 21 мая поддержала обращение к Соединенным Штатам Америки и Европейскому союзу относительно введение санкций за строительство газопровода "Северный поток-2". Народные депутаты приняли соответствующий проект постановления №5520.