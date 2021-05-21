США ввели санкции против организаций РФ и судов  "Северного потока-2"

Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту "Северный поток-2". Под санкции попали 13 судов.

В частности, в санкционном списке значатся "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", а также 13 российских судов, участвующих в реализации проекта.

Накануне глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что позиция администрации президента США Джо Байдена относительно российского проекта "Северный поток-2" "не совсем последовательная". Он подчеркнул, что завершение газопровода навредит Европе.

Как сообщало РБК-Украина, представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

18 мая портал Axios сообщил, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.