Зеленский ввел санкции против главарей "Л/ДНР" и "главы" Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года о введении санкций. В списке оказались главари так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "глава" оккупированного Крыма.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Так, под украинскими санкциями оказались главарь "ДНР" Денис Пушилин, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Вместе с тем санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с "Л/ДНР" и оккупационным режимом Крыма.
Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.
Напомним, 14 мая состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны под председательством президента Зеленского. На заседании приняли решение о введении новых санкций, а также проведении проверки госдач.
Добавим, в Украине завели дело из-за ввоза в оккупированный Крым оборудования Siemens, несмотря на санкции Европейского союза.