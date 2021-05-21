Оккупанты начали бурить скважины в Азовском море. Ищут пресную воду для Крыма

Российское научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море для поиска пресной воды для оккупированного Крыма . Предполагается, что под морем могут быть прарусла рек Дон и Кубань.

По его словам, пока рано говорить о потенциальных запасах и качестве воды. Ожидается, что первые исследования на этот счет будут до 1 июля.

Напомним, ранее оккупационные власти Крыма оценили ситуацию с водоснабжением полуострова и заявили, что опасения вызывает только курортный город Алушта. На сегодня в нем действует жесткий график подачи воды утром и днем.

Проблемы с водоснабжением Крыма начались в 2014 году после начала российской оккупации. Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Чтобы полностью исключить возможность подачи воды до деоккупации, могут достроить дамбу. При этом представители украинской армии не исключают, что Россия может решиться на вторжение с юга, чтобы снять вопросы водоснабжения.