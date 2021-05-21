ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 21 мая 2021 11:33
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно Фото: основатель компаний SpaceX Илон Маск (Win McNamee/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы. Для этого нужно использовать антиматерию.

Об этом он заявил, выступая онлайн на российском марафоне "Новое знание", сообщает "РИА Новости".

По его словам, ближайшая Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет.

"Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы", - сказал он.

Отметим, антиматерия - материя, состоящая из античастиц - "зеркальных отражений" ряда элементарных частиц, которые обладают одинаковыми спином и массой, но отличаются друг от друга знаками всех других характеристик взаимодействия.

Одной из главных загадок современной физики считается асимметрия - подавляющее преобладание во Вселенной материи над антиматерией.

Напомним, Илон Маск предупредил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Однако, недостатка в добровольцах нет.

Ранее Маск заявил, что человечество должно создать на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии - город на Марсе.

Также Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Илон Маск космос Марс
NEWS
Домашний арест Медведчука: суд сегодня рассмотрит апелляцию
Домашний арест Медведчука: суд сегодня рассмотрит апелляцию
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия