Грозовые дожди и до +28 тепла: какой будет погода в Украине на выходные

В течение выходных синоптические процессы над Украиной будут чередоваться. В субботу будет более солнечная погода, а уже вечером прогнозируют грозовые дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре .

Так, ближайшей ночью в восточных и Запорожской областях, а завтра днем в большинстве западных областей ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Температура ночью 6-13 градусов, днем 19-25 градусов.

В воскресенье, 23 мая, в западных, северных и Винницкой областях небольшой кратковременный дождь, 24 мая, в большинстве областей страны небольшие, местами умеренные дожди с грозами, в Черниговской и Сумской области значительные дожди; температура ночью 8-15 градусов, днем-18-24 градусов, 23 мая на юге и востоке страны до 28 градусов.