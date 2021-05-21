Грозовые дожди и до +28 тепла: какой будет погода в Украине на выходные
В течение выходных синоптические процессы над Украиной будут чередоваться. В субботу будет более солнечная погода, а уже вечером прогнозируют грозовые дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, ближайшей ночью в восточных и Запорожской областях, а завтра днем в большинстве западных областей ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Температура ночью 6-13 градусов, днем 19-25 градусов.
В воскресенье, 23 мая, в западных, северных и Винницкой областях небольшой кратковременный дождь, 24 мая, в большинстве областей страны небольшие, местами умеренные дожди с грозами, в Черниговской и Сумской области значительные дожди; температура ночью 8-15 градусов, днем-18-24 градусов, 23 мая на юге и востоке страны до 28 градусов.
Ранее сообщалось, что грозовые дожди вернутся в Украину 23 мая. Они накроют западные, северные, Киевскую, Черкасскую, Винницкую и Житомирскую области.
Напомним, сегодня в Украину пришло потепление. Синоптики прогнозируют, что отойдут грозовые дожди, но ненадолго.