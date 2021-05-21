Украина ввела санкции против криминальных авторитетов: кто попал в список
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
В пятницу, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 674 человек. В частности, в список попали "воры в законе" и криминальные авторитеты.
По словам Зеленского, большинство тех, кто попал под санкции, находятся не в Украине.
Согласно указу, активы, попавших под санкции людей, будут заблокированы. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, виды на жительство и тому подобное.
В частности, в санкционный список попали "воры в законе" Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодар и Сергей Олейник.
Напомним, ранее Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.