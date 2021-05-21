Под судом по делу Медведчука произошли стычки
Под Аппеляционным судом Киева, где рассматривают изменение меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, произошли стычки. Полиция не допустила прямого столкновения.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.
Под судом собралось около сотни молодых людей спортивной наружности. Одна часть представляет националистические организации, вторая - "группу поддержки" Виктора Медведчука. Их разделяет кордон полиции специального назначения.
Ориентировочно в 12:40 группа националистов начала скандировать "Ану-ка, давай-ка, у***вай отсюда!" (кричалка футбольных ультрас, - ред.) и бросать в оппонентов дымовые шашки и бутылки.
Сторонники Медведчука бросали предметы в ответ. Однако противники не смогли прорвать кордон полиции, потому стычка не переросла в прямое столкновение.
На данный момент ситуации под судом спокойная. Полиция подтянула подкрепление на место событий.
Отметим, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию на круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука. Ему и Тарасу Козаку инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины:
- госизмену (ст. 111),
- нарушение законов и обычаев войны (ст. 438).