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Под судом по делу Медведчука произошли стычки

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Киев, Пятница 21 мая 2021 12:54
Под судом по делу Медведчука произошли стычки Фото: стычки под судом по делу Медведчука (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Под Аппеляционным судом Киева, где рассматривают изменение меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, произошли стычки. Полиция не допустила прямого столкновения.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Под судом собралось около сотни молодых людей спортивной наружности. Одна часть представляет националистические организации, вторая - "группу поддержки" Виктора Медведчука. Их разделяет кордон полиции специального назначения.

Ориентировочно в 12:40 группа националистов начала скандировать "Ану-ка, давай-ка, у***вай отсюда!" (кричалка футбольных ультрас, - ред.) и бросать в оппонентов дымовые шашки и бутылки.

Сторонники Медведчука бросали предметы в ответ. Однако противники не смогли прорвать кордон полиции, потому стычка не переросла в прямое столкновение.

Фото: стычки под судом по делу Медведчука (РБК-Украина)

На данный момент ситуации под судом спокойная. Полиция подтянула подкрепление на место событий.

Отметим, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию на круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука. Ему и Тарасу Козаку инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины:

  • госизмену (ст. 111),
  • нарушение законов и обычаев войны (ст. 438).

Отметим, Офис генпрокурора внес апелляцию на домашний арест Медведчуку.

Напомним, на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет.

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Под судом по делу Медведчука произошли стычки
Под судом по делу Медведчука произошли стычки
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