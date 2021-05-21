"Суд" в Крыму приговорил украинца Яцкина к 11 годам строгого режима

"Суд" в Крыму вынес приговор украинцу Ивану Яцкину , признав его виновным в госизмене. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"Этот незаконный приговор так называемого суда является демонстрацией системных политических репрессий оккупационных властей в отношении наших граждан, которые свободно выражают проукраинскую позицию на территории временно оккупированного Крыма", - заявила Денисова.

Она призвала международное сообщество усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех политических заключенных.

Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму. Во время обысков у него изъяли документы украинского образца и ноутбук. Самого Ивана еще до начала обыска арестовали.

Николай Полозов, который является его адвокатом, говорил, что Яцкина преследуют за проукраинскую позицию.