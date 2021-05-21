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"Суд" в Крыму приговорил украинца Яцкина к 11 годам строгого режима

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Севастополь, Пятница 21 мая 2021 13:57
"Суд" в Крыму приговорил украинца Яцкина к 11 годам строгого режима Фото: украинский политзаключенный Иван Яцкин (telegram.org)
Автор: Анастасия Рокитна

"Суд" в Крыму вынес приговор украинцу Ивану Яцкину, признав его виновным в госизмене. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"Этот незаконный приговор так называемого суда является демонстрацией системных политических репрессий оккупационных властей в отношении наших граждан, которые свободно выражают проукраинскую позицию на территории временно оккупированного Крыма", - заявила Денисова.

Она призвала международное сообщество усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех политических заключенных.

Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму. Во время обысков у него изъяли документы украинского образца и ноутбук. Самого Ивана еще до начала обыска арестовали.

Николай Полозов, который является его адвокатом, говорил, что Яцкина преследуют за проукраинскую позицию.

Напомним, Денисова призвала немедленно оказать Яцкиву экстренную медицинскую помощь.

Также Полозов сообщал, что у политзаключенного ухудшилось состояние здоровья.

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