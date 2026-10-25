Іран заявив про готовність відкрити Ормузьку протоку, але є умова

Про це заявив посол Ірану в Ісламабаді (Пакистан) Реза Амірі Могадам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За словами дипломата, Іран нещодавно передав через Пакистан інформацію про готовність знову відкрити Ормузьку протоку, якщо Вашингтон знімає військово-морську блокаду портів.

Він звинуватив президента США Дональда Трампа в тому, що той відкинув цю пропозицію, наполягаючи на продовженні блокади іранських портів.

Також Реза Амірі Могадам додав, що Іран, як і раніше, відкритий для переговорів із США в рамках досягнутої в червні за посередництва Пакистану тимчасової угоди про припинення війни.

Зазначимо, що Пакистан і Катар допомогли сторонам укласти в червні угоду, метою якої було відновлення судноплавства через протоку, зняття військово-морської блокади США та початок переговорів щодо ширшої угоди щодо іранської ядерної програми.