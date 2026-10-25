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Іран заявив про готовність відкрити Ормузьку протоку, але є умова

05:00 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Едуард Ткач
Іран заявив про готовність відкрити Ормузьку протоку, але є умова Фото: Іран готовий до переговорів, які були досягнуті у червні (Getty Images)
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Іран запропонував Сполученим Штатам Америки відкрити Ормузьку протоку. Проте за це Тегеран вимагає зняти американську блокаду іранських портів.

Про це заявив посол Ірану в Ісламабаді (Пакистан) Реза Амірі Могадам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами дипломата, Іран нещодавно передав через Пакистан інформацію про готовність знову відкрити Ормузьку протоку, якщо Вашингтон знімає військово-морську блокаду портів.

Він звинуватив президента США Дональда Трампа в тому, що той відкинув цю пропозицію, наполягаючи на продовженні блокади іранських портів.

Також Реза Амірі Могадам додав, що Іран, як і раніше, відкритий для переговорів із США в рамках досягнутої в червні за посередництва Пакистану тимчасової угоди про припинення війни.

Зазначимо, що Пакистан і Катар допомогли сторонам укласти в червні угоду, метою якої було відновлення судноплавства через протоку, зняття військово-морської блокади США та початок переговорів щодо ширшої угоди щодо іранської ядерної програми.

Загроза поновлення конфлікту на Близькому Сході

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що вже незабаром президент США Дональд Трамп може розпочати новий етап війни проти Ірану. За словами джерел, такі дії можуть відбутися до або після проміжних виборів до Конгресу.

Також ЗМІ писали, що за даними розвідки США, Іран може готувати замахи на американських чиновників. У зв'язку з цим Вашингтон без публічних оголошень почав евакуювати частину дипломатів із країн Близького Сходу.

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Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
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