Дріб'язкова помста: у Маска заблокували рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу
Соціальна мережа X (колишній Twitter), яка належить мільярдеру Ілону Маску, заблокувала рекламний акаунт Європейської комісії, звинувативши його у нібито порушенні. Це сталося після того, як ЄК наклала штраф на соцмережу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зазначається, що блокування акаунту Єврокомісії сталося буквально через кілька днів після того, як на соцмережу Маска наклали багатомільйонний штраф. Про блокування акаунту ЄК заявив керівник проєкту X Нікіта Бієр.
"Ваш рекламний обліковий запис заблоковано", - сказано у його дописі.
Бієр написав, що Європейська комісія нібито спробувала використати "експлойт" (вразливість, - ред.) у редакторі реклами на платформі. За його словами, ЄК нібито опублікувала посилання, яке обманює користувачів з метою штучного збільшення охоплення.
"Іронія вашої заяви... X вважає, що кожен повинен мати рівний голос на нашій платформі. Однак, схоже, ви вважаєте, що правила не повинні застосовуватися до вашого облікового запису", - додав Бієр.
Втім, жодних підтверджень цієї заяви Бієр, за яким тягнеться недобра слава (зокрема відомо, що він публікував висловлювання на підтримку ісламських терористів та блокував на платформі тих, хто висловлювався проти нього та його дій), не надав. Мова йде не про офіційний обліковий запис ЄК, а саме про рекламний акаунт.
Блокування сталося після того, як Європейська комісія наклала на компанію X американського мільярдера Ілона Маска штраф у розмірі 120 млн євро (близько 140 млн доларів). Причиною штрафу стало порушення правил цифрових послуг в ЄС, зокрема, "оманливий дизайн" синьої галочки.
Після цього в США влаштували справжню істерику. Зокрема сам Ілон Маск закликав "розпустити" Євросоюз. З критикою на адресу ЄС виступили також віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар США Марко Рубіо та інші протрампістські сенатори та політики, іноді вдаючись до відкритих погроз, в тому числі "не захищати Європу". Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що США збережуть 50-відсоткові тарифи на європейські товари, якщо штраф для соцмережі Маска не буде скасовано.
У відповідь міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Маску "катитися на Марс, де немає цензури на нацистські привітання". А низка європейських політиків, оглядачів та експертів виступила з жорсткою критикою Сполучених Штатів, президента Дональда Трампа та безпосередньо Маска з його соцмережею.