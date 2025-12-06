США продадуть Польщі 250 БТР Stryker за "символічну ціну" в один долар

США запропонували Польщі придбати 250 вживаних бронетранспортерів Stryker за "символічною ціною". Вона складе один долар за один БТР, бронемашини залишаються від підрозділів США, які Вашингтон планує вивести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Breaking Defence .

Як заявив віце прем'єр-міністр Польщі та міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш, Варшава прийме цю угоду. Її вже схвалив польський Генеральний штаб, що є однією з головних умов.

БТРи залишаться у Польщі після того, як США виведуть військові підрозділи, які мають ці бронемашини на озброєнні. Зараз вирішуються логістичні питання, потрібні для остаточного узгодження передачі.

"Після попереднього аналізу ми домовилися, що військові перевірять їхній технічний стан та оцінять їхню придатність для наших збройних сил - чи це хороший матеріал для навчання, оперативних операцій, чи нам потрібен цей тип обладнання", - заявив міністр.

Видання зазначає, що усі Stryker потребуватимуть ремонту, оскільки вони "б/в" (були у використанні). Це може бути дорогим рішенням для Польщі. Також рішення забрати ці БТР може підірвати зусилля польського уряду щодо збільшення в збройних силах техніки вітчизняного виробництва.