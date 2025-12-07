У Кременчуці перебої з електрикою та водою внаслідок масованої атаки дронами та "Кинджалами"

В окремих районах Кременчука спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом внаслідок масованої атаки на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кременчука Віталія Малецького.

Він пообіцяв, що всю офіційну та підтверджену інформацію про наслідки атаки буде оприлюднено обласною військовою адміністрацією після завершення оцінки ситуації. "Прошу всіх залишатися в безпечних місцях, дотримуватися правил безпеки та не публікувати фото чи відео наслідків ударів - це питання нашої спільної безпеки", - наголосив мер.

"Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи", - ідеться в дописі міського голови.

Мер міста повідомив, що в ніч на 7 грудня ворог знову наніс масований комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука.

Атаки на Кременчук

Місто Кременчук Полтавської області в ніч на 7 грудня атакують дрони та "Кинджали". Про те, що швидкісні цілі рухаються на Кременчук, Повітряні сили ЗСУ інформували близько 01:30. Також повідомлялось, що у місті чутно вибухи.

Як повідомлялось, 8 листопада ворог також атакував Кременчук. Внаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі все місто залишилось без електропостачання.

Як пізніше розповів голова Полтавської ОВА Володимир Когут, ворог завдав масованого удару по Полтавщині. Цілив у обʼєкти енергетичної інфраструктури.

За його даними, внаслідок ворожих дій РФ одна людина була травмована.

Крім того, через атаку в області було введено спеціальні графіки аварійного відключення світла.

В місті не працював електротранспорт, у зв'язку з чим на маршрути вивели додаткові одиниці автобусів.