ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Кременчуці перебої з електрикою та водою внаслідок масованої атаки дронами та "Кинджалами"

Кременчук, Полтавська область, Неділя 07 грудня 2025 02:25
UA EN RU
У Кременчуці перебої з електрикою та водою внаслідок масованої атаки дронами та "Кинджалами" Ілюстративне фото: відсутність світла через атаку РФ по об'єктах інфраструктури (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В окремих районах Кременчука спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом внаслідок масованої атаки на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кременчука Віталія Малецького.

Мер міста повідомив, що в ніч на 7 грудня ворог знову наніс масований комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука.



"Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи", - ідеться в дописі міського голови.

Він пообіцяв, що всю офіційну та підтверджену інформацію про наслідки атаки буде оприлюднено обласною військовою адміністрацією після завершення оцінки ситуації.

"Прошу всіх залишатися в безпечних місцях, дотримуватися правил безпеки та не публікувати фото чи відео наслідків ударів - це питання нашої спільної безпеки", - наголосив мер.

Атаки на Кременчук

Місто Кременчук Полтавської області в ніч на 7 грудня атакують дрони та "Кинджали". Про те, що швидкісні цілі рухаються на Кременчук, Повітряні сили ЗСУ інформували близько 01:30. Також повідомлялось, що у місті чутно вибухи.

Як повідомлялось, 8 листопада ворог також атакував Кременчук. Внаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі все місто залишилось без електропостачання.

Як пізніше розповів голова Полтавської ОВА Володимир Когут, ворог завдав масованого удару по Полтавщині. Цілив у обʼєкти енергетичної інфраструктури.

За його даними, внаслідок ворожих дій РФ одна людина була травмована.

Крім того, через атаку в області було введено спеціальні графіки аварійного відключення світла.

В місті не працював електротранспорт, у зв'язку з чим на маршрути вивели додаткові одиниці автобусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кременчук Ракети Дрони
Новини
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни