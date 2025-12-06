ua en ru
Досягли прогресу. ЗМІ дізналися, про що Зеленський дві години говорив із радниками Трампа

Субота 06 грудня 2025 22:03
Досягли прогресу. ЗМІ дізналися, про що Зеленський дві години говорив із радниками Трампа Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні двогодинну розмову з радниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорювали територіальне питання і гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, протягом останніх днів Віткофф і Кушнер збирали пропозиції від обох сторін і тиснули як на Володимира Путіна, так і на Зеленського, щоб вони пішли на поступки, необхідні для досягнення угоди.

За словами джерела, знайомого зі змістом сьогоднішньої телефонної розмови, обговорення територіального питання було складним.

Як відомо, Росія в рамках мирного плану, як і раніше, вимагає від України вивести війська з Донбасу. Але США, як розповіло друге джерело, намагаються розробити нові ідеї для вирішення цієї проблеми.

Другим ключовим питанням були гарантії безпеки США для України. Одне з джерел повідомило, що сторони досягли значного прогресу і близькі до угоди. Але поки що належить ще виконати додаткову роботу, щоб обидві сторони однаково трактували проєкт гарантій безпеки.

"Основні складні питання стосуються територіальних питань і гарантій безпеки. Ми прагнемо забезпечити реалістичність, справедливість і стійкість узгоджених рішень", - сказала в інтерв'ю виданню посол України в США Ольга Стефанишина.

Тепер, як очікується, секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов повернуться з Майамі в Європу і в понеділок проведуть брифінг для Зеленського в Лондоні, щоб обговорити пропозиції США.

"Нам потрібно взяти всі проєкти і провести мозковий штурм", - сказав Axios неназваний український чиновник.

Подальші переговори і зустрічі з Віткоффом і Кушнером очікуються пізніше цього тижня (імовірно, мається на увазі, наступного тижня).

"Переговори будуть прокладені, і особисті зустрічі мають вирішальне значення", - повідомила Стефанишина.

Мирний план США

Нагадаємо, у листопаді Україні було представлено новий мирний план США щодо завершення війни. Документ містив 28 пунктів, але вони явно були вигідні Росії.

Причому, як відомо, план складали спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський посланник Кирило Дмитрієв.

У зв'язку з дуже спірним планом США, протягом останніх двох тижнів українська та американська делегації проводили і проводять консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

Водночас триває робота і з Росією. Так, 2 грудня Стів Віткофф разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером вирушили до Москви, де зустрілися з главою Кремля Володимиром Путіним і обговорили доопрацьований документ.

Через кілька днів диктатор РФ виступив перед журналістами і сказав, що відхилив частину мирних пропозицій США, додавши, що документ має 27 пунктів і розділений на 4 "пакети". Хоча раніше в ЗМІ і не тільки була інформація, що після переговорів з Україною план було скорочено до 19-20 пунктів.

Повертаючись до слів Путіна про "пакети", за даними NYT, один із них стосується українського суверенітету, а конкретно - обмеження чисельності ЗСУ і дальності ракет. Решта "пакетів" стосуються територіальних поступок, економічного співробітництва США і РФ у повоєнний період, а також ширших питань безпеки Європи.

До речі, в матеріалі Axios сказано про прогрес щодо гарантій безпеки. Учора Рустем Умєров повідомив, що сторони узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки й обговорили необхідні засоби стримування, щоб забезпечити міцний мир.

