Досягли прогресу. ЗМІ дізналися, про що Зеленський дві години говорив із радниками Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні двогодинну розмову з радниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорювали територіальне питання і гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, протягом останніх днів Віткофф і Кушнер збирали пропозиції від обох сторін і тиснули як на Володимира Путіна, так і на Зеленського, щоб вони пішли на поступки, необхідні для досягнення угоди.

За словами джерела, знайомого зі змістом сьогоднішньої телефонної розмови, обговорення територіального питання було складним.

Як відомо, Росія в рамках мирного плану, як і раніше, вимагає від України вивести війська з Донбасу. Але США, як розповіло друге джерело, намагаються розробити нові ідеї для вирішення цієї проблеми.

Другим ключовим питанням були гарантії безпеки США для України. Одне з джерел повідомило, що сторони досягли значного прогресу і близькі до угоди. Але поки що належить ще виконати додаткову роботу, щоб обидві сторони однаково трактували проєкт гарантій безпеки.

"Основні складні питання стосуються територіальних питань і гарантій безпеки. Ми прагнемо забезпечити реалістичність, справедливість і стійкість узгоджених рішень", - сказала в інтерв'ю виданню посол України в США Ольга Стефанишина.

Тепер, як очікується, секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов повернуться з Майамі в Європу і в понеділок проведуть брифінг для Зеленського в Лондоні, щоб обговорити пропозиції США.

"Нам потрібно взяти всі проєкти і провести мозковий штурм", - сказав Axios неназваний український чиновник.

Подальші переговори і зустрічі з Віткоффом і Кушнером очікуються пізніше цього тижня (імовірно, мається на увазі, наступного тижня).

"Переговори будуть прокладені, і особисті зустрічі мають вирішальне значення", - повідомила Стефанишина.