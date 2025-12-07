ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Одіозного генерала Кузьмука звільнили з ТрО після скандалу в ЗМІ

Неділя 07 грудня 2025 17:18
Одіозного генерала Кузьмука звільнили з ТрО після скандалу в ЗМІ Фото: Олександр Кузьмук (facebook.com/TerritorialDefenseForces)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у неділю, 7 грудня, генерала армії Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача ТрО. Це сталося після скандалу у ЗМІ щодо його повернення та вручення наград військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Сил територіальної оборони ЗСУ".

"У відповідь на численні запити: Генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником Командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року. Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника", - йдеться у повідомленні.

Що передувало і що відомо про одіозного генерала Кузьмука

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Олександр Кузьмук вручив військовослужбовцям сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки.

Однак, як відомо, Кузьмук є колишнім міністром оборони часів Кучми та був також в уряді Януковича. Це, безпосередньо, і стало причиною скандалу.

Зокрема, Кузьмук перебував на посаді міністра оборони з 1996 до 2001 року, а також в кінці 2004 та на початку 2005 років. Пізніше, вже у 2007 році він недовго очолював посаду віце-прем'єр-міністра України. Окрім того, Кузьмук був нардепом 4-го і 6-го скликань від "Партії регіонів".

У 2019 році президент України Володимир Зеленський звільнив його з військової служби.

Також додамо, що у 2018 року Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення ВРУ з'ясував, що Олександр Кузьмук був одним із міністрів оборони, за часів якого знизилася обороноздатність України.

Зокрема, з 24 вересня 2004 року до 3 лютого 2005 року, зі складу ЗСУ було виведено 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків, а також 18 вертольотів Міноборони.

