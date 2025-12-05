Євросоюз оштрафував соцмережу X Ілона Маска на 140 млн доларів: в чому причина

ЄС наклав на компанію X американського мільярдера Ілона Маска штраф у розмірі 120 млн євро (близько 140 млн доларів). Причина - порушення правил цифрових послуг, зокрема, "оманливий дизайн" синьої галочки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge та Bloomberg .

Цей випадок став першим, коли компанію оштрафували відповідно до закону про цифрові послуги (DSA) за обмеження "незаконної та шкідливої діяльності" на онлайн-платформах. Штраф є наслідком розслідування, розпочатого ЄС щодо X у грудні 2023 року.

У липні 2024 року ЄС постановив, що X не виконує зобов'язання щодо прозорості реклами, доступу до даних для дослідників та "темних шаблонів" - функцій інтерфейсу, призначених для обману користувачів.

Оманливі сині галочки

Система синіх галочок X була названа оманливою для користувачів, оскільки дозволяла будь-кому заплатити за "верифікацію", що ускладнювало визначення автентичності облікових записів X.

Єврокомісія зазначила, що хоча DSA не вимагає верифікації користувачів, "вона чітко забороняє онлайн-платформам неправдиво стверджувати, що користувачі були верифіковані".

X може оскаржити штраф і має 60 робочих днів, щоб повідомити ЄС про заходи, які вона вживатиме для зміни використання синіх галочок, а також 90 днів для виправлень інших порушень. Недотримання цих термінів може призвести до додаткових штрафних санкцій.

Розслідування 2023 року було також розпочато з метою ретельного вивчення практики модерації X та поширення незаконного або шкідливого контенту на платформі. Воно ще триває і може призвести до подальших санкцій.

Критика X з боку Євросоюзу

Зазначається, що ЄС критикував X за зростання рівня дезінформації після його придбання Маском. У січні законодавці ЄС пообіцяли "енергійно" розслідувати дії соцмережі через занепокоєння щодо просування мільярдером лідера ультраправої партії Німеччини на платформі.

Маск використовував X для підтримки інших ультраправих особистостей і викликав обурення після того, як зробив суперечливий жест під час своєї промови на інавгурації Трампа.

У Трампа вбачають переслідування американських компаній

Посланець президента США Дональда Трампа в ЄС Ендрю Пуздер звинуватив блок у "несправедливому переслідуванні" американських технологічних гігантів.

"Єдині суттєві значні штрафи, які були накладені до цього часу, стосувалися американських компаній", - зазначив він.

За його словами, європейське законодавство було розроблено таким чином, що охоплювало б в основному лише компанії зі США. Bloomberg пише, що ці правила, а також інші норми, що регулюють цифрові ринки та антимонопольну поведінку, викликали гнів адміністрації Трампа.