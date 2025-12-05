ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Євросоюз оштрафував соцмережу X Ілона Маска на 140 млн доларів: в чому причина

Євросоюз, П'ятниця 05 грудня 2025 17:53
UA EN RU
Євросоюз оштрафував соцмережу X Ілона Маска на 140 млн доларів: в чому причина Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

ЄС наклав на компанію X американського мільярдера Ілона Маска штраф у розмірі 120 млн євро (близько 140 млн доларів). Причина - порушення правил цифрових послуг, зокрема, "оманливий дизайн" синьої галочки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge та Bloomberg.

Цей випадок став першим, коли компанію оштрафували відповідно до закону про цифрові послуги (DSA) за обмеження "незаконної та шкідливої діяльності" на онлайн-платформах. Штраф є наслідком розслідування, розпочатого ЄС щодо X у грудні 2023 року.

У липні 2024 року ЄС постановив, що X не виконує зобов'язання щодо прозорості реклами, доступу до даних для дослідників та "темних шаблонів" - функцій інтерфейсу, призначених для обману користувачів.

Оманливі сині галочки

Система синіх галочок X була названа оманливою для користувачів, оскільки дозволяла будь-кому заплатити за "верифікацію", що ускладнювало визначення автентичності облікових записів X.

Єврокомісія зазначила, що хоча DSA не вимагає верифікації користувачів, "вона чітко забороняє онлайн-платформам неправдиво стверджувати, що користувачі були верифіковані".

X може оскаржити штраф і має 60 робочих днів, щоб повідомити ЄС про заходи, які вона вживатиме для зміни використання синіх галочок, а також 90 днів для виправлень інших порушень. Недотримання цих термінів може призвести до додаткових штрафних санкцій.

Розслідування 2023 року було також розпочато з метою ретельного вивчення практики модерації X та поширення незаконного або шкідливого контенту на платформі. Воно ще триває і може призвести до подальших санкцій.

Критика X з боку Євросоюзу

Зазначається, що ЄС критикував X за зростання рівня дезінформації після його придбання Маском. У січні законодавці ЄС пообіцяли "енергійно" розслідувати дії соцмережі через занепокоєння щодо просування мільярдером лідера ультраправої партії Німеччини на платформі.

Маск використовував X для підтримки інших ультраправих особистостей і викликав обурення після того, як зробив суперечливий жест під час своєї промови на інавгурації Трампа.

У Трампа вбачають переслідування американських компаній

Посланець президента США Дональда Трампа в ЄС Ендрю Пуздер звинуватив блок у "несправедливому переслідуванні" американських технологічних гігантів.

"Єдині суттєві значні штрафи, які були накладені до цього часу, стосувалися американських компаній", - зазначив він.

За його словами, європейське законодавство було розроблено таким чином, що охоплювало б в основному лише компанії зі США. Bloomberg пише, що ці правила, а також інші норми, що регулюють цифрові ринки та антимонопольну поведінку, викликали гнів адміністрації Трампа.

Нагадаємо, у кінці листопада департамент ефективності роботи уряду США (DOGE) фактично припинив свою роботу. Він був створений адміністрацією Трампа під мільярдера Ілона Маска.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Ілон Маск Штрафи
Новини
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни