ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський провів "довгу і змістовну" розмову з командою Трампа: деталі

Субота 06 грудня 2025 19:06
UA EN RU
Зеленський провів "довгу і змістовну" розмову з командою Трампа: деталі Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський щойно провів телефону розмову зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. Сторони обговорили тему закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський поінформував, що у розмові також брали участь секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому", - розповів президент.

Глава держави наголосив, що Україна налаштована чесно працювати з США і надалі, щоб реально принести мир.

"Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин", - сказано у дописі.

Також Зеленський додав, що чекає Умєрова і генерала Гнатова з детальним звітом, оскільки не все є можливість обговорити телефоном.

"Потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід - усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови", - резюмував президент.

Мирний план США

Нагадаємо, в листопаді США представили новий план завершення війни в Україні. Документ складався з 28 пунктів, але був вигідний російській стороні, у зв'язку з чим Україна і США вже два тижні працюють над коригуванням документа.

Водночас, 2 грудня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер прибули до Москви, де зустрілися з главою Кремля Володимиром Путіним і обговорили вже доопрацьований документ.

Через кілька днів російський диктатор заявив, що відхилив частину мирних пропозицій США, а також розповів, що документ тепер має 27 пунктів і розділений на 4 "пакети". Хоча раніше Зеленський говорив, що після консультацій американської та української делегацій документ скоротився до 20 пунктів.

Згідно з виданням NYT, один з "пакетів" стосується українського суверенітету, а саме - обмеження чисельності ЗСУ і дальності ракет. В інших "пакетах" йдеться про територіальні поступки, економічне співробітництво США і РФ після війни, а також більш широкі питання безпеки.

Після зустрічі в Кремлі консультації України і США продовжилися. Вчора Рустем Умєров повідомив, що сторони погодили рамки домовленостей у сфері безпеки і обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення міцного миру.

До речі, у понеділок Зеленський вирушить до Лондона, де зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Вони обговорять поточні переговори між делегаціями США та України щодо мирного плану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джаред Кушнер Рустем Умєров Стів Віткофф Війна в Україні мирний план США
Новини
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни