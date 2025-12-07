В Україні стартували перші виплати 6500 гривень для вразливих громадян, - Свириденко
В Україні стартували перші виплати у розмірі 6500 гривень для вразливих категорій громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.
За її словами, частина банків уже нарахувала допомогу, інші - завершують проведення виплат. Загалом на участь у програмі подалися 323 443 українці.
Оформити допомогу можна через застосунок Дія або у відділенні Пенсійного фонду - до 17 грудня.
Програма спрямована на підтримку тих, хто потребує найбільшої допомоги:
- дітей під опікою чи піклуванням;
- дітей з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім’ях;
- дітей ВПО, які отримують виплати на проживання;
- дітей із малозабезпечених сімей;
- людей з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;
- одиноких пенсіонерів із надбавкою на догляд.
Отримані кошти можна витратити на ліки, одяг та взуття упродовж шести місяців від дати надходження фінансування.
Як подати заяву, щоб отримати 6500 гривень
Для того щоб отримати "зимові" 6500 гривень, необхідно скористатись застосунком "Дія":
- переконатися, що додаток оновлено до останньої версії;
- увійти в нього;
- обрати "Сервіси";
- перейти до "Зимова підтримка";
- увійти у "Зимові 6500 грн";
- або підтвердити наявність активної "Дія.Картка" (на яку буде зараховано кошти);
- або відкрити "Дія.Картка" під час формування заяви (якщо її немає, "Дія" запропонує відкрити її онлайн);
- відправити сформовану заявку.
Зимова підтримка
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні розпочалася друга хвиля виплат за програмою "Зимова підтримка" - по 1000 гривень від держави. Ми також розповідали, на що найчастіше українці витрачають ці кошти.
Крім того, пояснювали, що і "Зимова підтримка", і одноразові "зимові" 6500 гривень є складовими ширшого комплексу рішень, які уряд реалізує за дорученням президента для підтримки населення в умовах важкого зимового періоду під час повномасштабної війни.
Загалом державна програма допомоги охоплює виплату 1000 гривень для всіх громадян, 6500 гривень - для найуразливіших категорій, а також можливість скористатися безкоштовними квитками в межах програми "3000 кілометрів" від "Укрзалізниці".