"Укрзалізниця" змінює маршрути потягів через Фастів, який був атакований РФ

У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові "Укрзалізниця" оперативно змінюємо маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram .

"Безпека людей — понад усе. Затримки наразі контрольовані, а наші диспетчери подбають про можливі пересадки", - ідеться у повідомленні "Укрзалізниці". К компанії попросили уважно слухати оголошення залізничників на вокзалах та у поїздах і запевнили, що рух поїздів не спиняється.

У зв'язку із цим "Укрзалізниця" змушена змінити маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через Фастів.

Армія РФ під час масованого удару по Київській області обстріляла місто Фастів. Зокрема, ушкодження зазнала залізнична інфраструктура.

Наслідки атаки РФ на Київщину

Армія РФ у ніч на 6 грудня атакувала Україну. Одночасно з масованим нальотом дронів противник застосував балістику та ракети "Кинджал", є інформація про прильоти щонайменше у Фастові під Києвом, Дніпрі та області.

Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

У Вишгородському районі жінка госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації.

У Фастові поранено чоловіка - у нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує.

