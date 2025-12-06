ua en ru
"Укрзалізниця" змінює маршрути потягів через Фастів, який був атакований РФ

Київська область , Субота 06 грудня 2025 05:24
UA EN RU
"Укрзалізниця" змінює маршрути потягів через Фастів, який був атакований РФ Фото: через атаку РФ "Укрзалізниця" змінює маршрути деяких потягів (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові "Укрзалізниця" оперативно змінюємо маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.

Армія РФ під час масованого удару по Київській області обстріляла місто Фастів. Зокрема, ушкодження зазнала залізнична інфраструктура.

У зв'язку із цим "Укрзалізниця" змушена змінити маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через Фастів.

"Безпека людей — понад усе. Затримки наразі контрольовані, а наші диспетчери подбають про можливі пересадки", - ідеться у повідомленні "Укрзалізниці".

К компанії попросили уважно слухати оголошення залізничників на вокзалах та у поїздах і запевнили, що рух поїздів не спиняється.

Наслідки атаки РФ на Київщину

Армія РФ у ніч на 6 грудня атакувала Україну. Одночасно з масованим нальотом дронів противник застосував балістику та ракети "Кинджал", є інформація про прильоти щонайменше у Фастові під Києвом, Дніпрі та області.

Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

У Вишгородському районі жінка госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації.

У Фастові поранено чоловіка - у нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує.

Про наслідки масованої атаки по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

