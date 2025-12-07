ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нова тактика терактів РФ: окупанти атакують раніше "недоторкані" цілі, - BILD

Україна, Неділя 07 грудня 2025 18:31
UA EN RU
Нова тактика терактів РФ: окупанти атакують раніше "недоторкані" цілі, - BILD Фото: зруйнований вокзал у Фастові (Ігор Кузнецов, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти перейшли до нової тактики терористичних актів, спрямованих проти цивільної інфраструктури України. Об'єктами терактів РФ стали цілі, які раніше вважалися "недоторканими" через ключову роль у життєзабезпеченні цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання BILD.

Військовий оглядач видання Юліан Рьопке зазначив, що нова тактика РФ охоплює цілеспрямовані теракти проти об'єктів, які досі мали статус "недоторканих" - оскільки мають ключову роль у життєзабезпеченні мільйонів цивільних мешканців.

Зокрема під час ракетного удару з 5 на 6 грудня окупанти випустили по Україні сотні ракет та дронів, а однією з головних цілей окупантів став залізничний вузол у Фастові в Київській області. До цього росіяни атакували залізницю тільки на сході України.

Війна з посилками та ліками

Іншою мішенню окупантів стала пошта. В Дніпрі було атаковано сортувальний центр "Нової пошти" - це найбільша приватна поштова компанія України. Теракт знищив десятки тисяч посилок, повідомляють місцеві жителі - в тому числі десятки відправлень для українських військових.

Також окупанти активно атакують медичну логістику України. Теракти проти складів з медикаментами продовжуються: у Львові було знищено базу постачання, після цього удару без ліків залишилося понад 600 медичних установ.

І це вже не кажучи про те, що головною ціллю терактів росіян залишається українська енергетична інфраструктура. Через численні терористичні акти РФ в низці регіонів мешканці змушені проводити по 12-16 годин на добу без світла, зазначає видання із посиланням на НЕК "Укренерго". Таким чином, терористична тактика росіян вийшла на новий рівень.

Зазначимо, що у Дніпрі внаслідок атаки РФ з 5 на 6 грудня було знищено склад мережі аптек "Мед-Сервіс", де зберігалися ліки для мільйонів людей по всій Україні. Це вже далеко не перша атака РФ на склади з медикаментами, що приймає характер цілеспрямованого тероризму.

Крім того, під масовану атаку цієї ж ночі потрапило місто Фастів Київської області. В результаті атаки було повністю знищено залізничний вокзал. З приводу атаки Росії президент України Володимир Зеленський заявив, що російський режим впав занадто низько.

Зазначимо, що росіяни атакували Україну, застосувавши 61 ракету та 653 дронів. Силам ППО вдалося збити 615 ворожих цілей. Проте через теракти отримали пошкодження багато енергетичних об'єктів, а українські АЕС тимчасово зменшили генерацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Війна в Україні
Новини
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни