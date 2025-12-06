ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Як виглядає зруйнований ударом РФ вокзал у Фастові: репортаж РБК-Україна

Субота 06 грудня 2025 11:48
UA EN RU
Як виглядає зруйнований ударом РФ вокзал у Фастові: репортаж РБК-Україна Фото: наслідки удару РФ по вокзалу у Фастові (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок нічного удару Росії по Фастову Київської області 6 грудня повністю зруйнований залізничний вокзал.

Як виглядає вокзал у Фастові після ворожого удару.- у репортажі РБК-Україна нижче.

Варто зазначити, що станція у Фастові є важливим залізничним вузлом, через який курсують поїзди, зокрема, й далекого сполучення.

Внаслідок російського удару вокзал зруйновано вщент.

Фото: наслідки удару РФ по вокзалу у Фастові (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Окрім будівлі вокзалу, на станції також суттєво пошкоджені поїзди. Вони обгорвли внаслідок пожежі, яка сталася внаслідок ворожого удару.

Фото: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна

На місці удару триває ліквідація наслідків.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський вже прибув у Фастів для оцінки пошкоджень вокзалу після російської атаки.

Удар по вокзалу у Фастові

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія завдала чергового масованого удару по українських громадах, залізничній та портовій інфраструктурі, а також об’єктах критичної енергетики. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження цивільних об’єктів.

Зокрема, під масованим ударом опинилися Фастівський, Вишгородський і Бучанський райони Київської області.

У Фастові пошкоджено залізничну вузлову станцію, вокзал та приміське депо, що обслуговує електропоїзди, а також рухомий склад.

Через це рух приміських поїздів ускладнено: "Укрзалізниця" змінила маршрути та організувала альтернативний автобусний підвіз пасажирів. Обмежено рух по станціях Мотовилівка, Кожанка та Фастів-2, а човниковий рух Київ - Мотовилівка забезпечує сполучення для населення.

Окрім того, через нічну атаку Росії на Україну затримуються 59 поїздів різних напрямків. Затримки сягають 6 годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Фастов Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Затримки до 6 годин. Через нічну атаку від графіку відстали майже 60 поїздів (список)
Затримки до 6 годин. Через нічну атаку від графіку відстали майже 60 поїздів (список)
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни