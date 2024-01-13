"Кинджали", крилаті ракети і не тільки. Росія масовано атакувала Україну: що відомо

Росія рано зранку 13 січня масовано атакувала Україну ракетами. Окупанти випустили аеробалістичні "Кинджали", крилаті ракети і не тільки.

Що відомо про сьогоднішню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил ЗСУ, голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, в.о. мера Чернігова Олександра Ломако, голови Львівської ОВА Максима Козицького, Хмельницької ОВА, регіональні Telegram-канали.

Пуски крилатих ракет та "Кинджалів"

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря о 5:32. Відомо, що окупанти випустили з літаків Ту-95МС крилаті ракети. По всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Пізніше Повітряні сили повідомили також про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області, а потім про зліт ще декількох МіГ-31К. Були пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Відомо, що "Кинджали" рухалися у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу. Крилаті ракети своєю чергою рухалися аж до західних областей.

Також були пуски ракет Х-31П в сторону Бериславського району Херсонської області.

Загалом, за даними моніторингових груп, цієї ночі росіяни застосували 6 літаків Ту-95МС, 6 літаків Ту-22М3, 5 бортів МіГ-31К, літаки Су-34/Су-35 та запускали балістику з Криму.

Наслідки атаки

Під час масованої атаки у багатьох областях України працювала протиповітряна оборона. Через це жителі чули вибухи, зокрема:

Дніпропетровська область. У Дніпрі пролунали вибухи, відомо, що ворог спрямував на місто "Кинджали".

Полтавська область. У Кременчуцькому районі упала ракета на подвір'я одного з приватних будинків. Ракета не розірвалася. На щастя, ніхто не постраждав, пошкоджено господарчу споруду.

Чернігівська область. У Чернігові лунали вибухи, там працювала ППО. Влада повідомляє, що є пошкодження. Відомо, що уламки від збитої ракети впали в мікрорайоні Бобровиця у Чернігові. У деяких будинках повилітали вікна. Через вибух припинила роботу котельня, її вже перезапущено. Без постраждалих.

Кіровоградська область. У регіоні працювала протиповітряна оборона. За попередніми даними, без руйнувань та постраждалих.

Рівненська область. Лунали вибухи через роботу ППО. Обійшлося без наслідків.

Хмельницька область. У регіоні збили повітряну ціль. Об’єкти критичної інфраструктури та жителі не постраждали.

Львівська область. Ракети в область не залітали, військові збили повітряні цілі в інших областях.