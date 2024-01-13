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На Кубань впала російська ракета, влада перекрила дорогу

Субота 13 січня 2024 17:12
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На Кубань впала російська ракета, влада перекрила дорогу Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

На російську Кубань упала ракета збройних сил РФ. У зв'язку з цим місцева влада перекрила дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Влада перекрила частину траси, де було виявлено російську рокету.

Голова Павлівського району Роман Парахін заявив, що ділянку тимчасово перекрито "у зв'язку зі спеціальними заходами, які проводять правоохоронні органи". При цьому він більше інформації не надав.

"Бавовни" у Росії

Нагадаємо, що у російських населених пунктах у різних областях регулярно відбуваються різні вибухи. Найчастіше це відбувається у прикордонних регіонах.

Так, з 30 грудня росіяни постійно скаржаться на обстріл Бєлгорода та області. Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Як заявляють росіяни, 1 та 2 січня обстріл нібито продовжився. Російські чиновники та Міноборони РФ заявляли про нібито збиті ракети. 3 січня, у Бєлгороді знову чули вибухи та сирени, а губернатор заявив, що "ситуація напружена".

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