Польща під час обстрілу України підіймала у повітря авіацію

Польща сьогодні, 13 січня, підіймала у небо авіацію. Це сталося на тлі ракетного обстрілу України російською армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter.

Як зазначається, авіація Польщі та союзників була залучена з огляду на "підвищену активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з намірами завдати ударів по території України".

Жителі Польщі, зокрема на південному сході, попереджали про підвищення рівня шуму.

Майже через три години Оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що авіація повернулася до стандартних дій на тлі зменшення загрози.

"Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України 13 січня

Сьогодні зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

Більше про те, що відомо про сьогоднішню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу РФ території України 29 грудня повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що то була російська ракета.

У зв'язку з інцидентом польський президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

За словами командувача польських оперативних збройних сил генерал-майора Мацея Кліша, ракета знаходилася в повітряному просторі країни близько 3 хвилин.