В Данії новий король. Королева Маргрете II передала трон сину

Король Данії Фредерік X зійшов на престол, змінивши свою матір, королеву Маргрете II, яка офіційно відреклася від престолу після 52 років правління.

Нагадаємо, що Маргрете приголомшила націю напередодні Нового року, коли оголосила, що планує стати першим данським монархом за майже 900 років, який добровільно відмовився від престолу.

За повідомленням королівського палацу, престолонаслідування було офіційно оформлено в той момент, коли Маргрете підписала декларацію про своє зречення під час засідання Державної ради в парламенті.

Queen Margrethe has signed the Declaration of Abdication!

King Frederik X and Crown Prince Christian transferred seats in the Council of State as Queen Margethe is no longer Queen.