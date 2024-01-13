Росіяни вдарили по місту у Сумській області, є травмований (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Telegram та прокуратуру Сумської області.

У Шостці було зафіксовано 7 "приходів". Військові зазначають, що окупанти завдали ракетного удару. Прокуратура уточнила, що, за попередніми даними, росіяни застосували крилаті ракети Х-22.

В результаті обстрілу травмовано 47-річну жінку. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: росіяни вдарили по Сумській області 13 січня (t.me/prokuraturasumy)

Масштабний обстріл України

Зранку 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, а також аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській області, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про сьогоднішню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.