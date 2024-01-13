Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", - ДПСУ
Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне", заблоковано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках", - повідомили прикордонники.
За даними ДПСУ, зараз значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається.
На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.
"Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі", - додали прикордонники.
Блокування кордону з Україною
Нагадаємо, минулого року у Польщі фермери та перевізники заблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони не пропускали через кордон українські вантажівки, висуваючи вимоги як до польського, так і українського урядів.
У січні польському уряду вдалося домовитися з фермерами та розблокувати один з пунктів пропуску. Польські перевізники ж продовжують блокування. Разом з тим, минулого року декілька спроб блокування кордону робили й угорські та словацькі протестувальники.
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