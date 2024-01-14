У Румунії знову заблокували один з КПП на кордоні з Україною
Румунські фермери сьогодні, 14 січня, знову заблокували пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.
Близько 14:00 представники прикордонної поліції Румунії повідомили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажів у напрямку пункту пропуску "Сірет".
Румунський КПП знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне", який розташований у Чернівецькій області.
"Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", - зазначають прикордонники.
Нагадаємо, 13 січня румунські фермери також заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Вчора подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин.
Блокада українського кордону
Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагаються повернути систему пропусків для українських перевізників.
Наприкінці грудня українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. З 4 грудня на кордоні запрацював КПП для порожніх вантажівок на виїзд з України.
Нещодавно, 6 січня, польські аграрії припинили блокування пункту "Медика-Шегині", рух вантажівок було відновлено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.