У Румунії знову заблокували один з КПП на кордоні з Україною

Румунські фермери сьогодні, 14 січня, знову заблокували пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

Близько 14:00 представники прикордонної поліції Румунії повідомили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажів у напрямку пункту пропуску "Сірет". Румунський КПП знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне", який розташований у Чернівецькій області. "Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", - зазначають прикордонники. Нагадаємо, 13 січня румунські фермери також заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Вчора подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин. Блокада українського кордону Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагаються повернути систему пропусків для українських перевізників. Наприкінці грудня українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. З 4 грудня на кордоні запрацював КПП для порожніх вантажівок на виїзд з України. Нещодавно, 6 січня, польські аграрії припинили блокування пункту "Медика-Шегині", рух вантажівок було відновлено.