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У Румунії знову заблокували один з КПП на кордоні з Україною

Румунія, Неділя 14 січня 2024 14:42
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У Румунії знову заблокували один з КПП на кордоні з Україною Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Румунські фермери сьогодні, 14 січня, знову заблокували пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

Близько 14:00 представники прикордонної поліції Румунії повідомили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажів у напрямку пункту пропуску "Сірет".

Румунський КПП знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне", який розташований у Чернівецькій області.

"Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", - зазначають прикордонники.

Нагадаємо, 13 січня румунські фермери також заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Вчора подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагаються повернути систему пропусків для українських перевізників.

Наприкінці грудня українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. З 4 грудня на кордоні запрацював КПП для порожніх вантажівок на виїзд з України.

Нещодавно, 6 січня, польські аграрії припинили блокування пункту "Медика-Шегині", рух вантажівок було відновлено.

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У Румунії знову заблокували один з КПП на кордоні з Україною
У Румунії знову заблокували один з КПП на кордоні з Україною
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