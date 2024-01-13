США планують візит делегації конгресменів до Тайваню
Сполучені Штати планують візит делегації конгресменів на Тайвань після інавгурації обраного президента Вільяма Лая.
Про це заявив речник палати представників США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
"Ми вітаємо Вільяма Лая з обранням на посаду наступного президента Тайваню і раді бачити, що демократія процвітає серед тайванського народу. Сполучені Штати прагнуть працювати з обраним президентом Лаєм і розвивати міцні партнерські відносини, які склалися в нас із президентом Цай", - заявив він.
Спікер додав, що візит американської делегації може відбутися вже в травні цього року.
"Щоб підкреслити незмінну прихильність Конгресу безпеці та демократії, я попрошу голів відповідних комітетів Палати представників очолити делегацію в Тайбей після інавгурації Лая в травні", - заявив він.
Джонсон висловив надію, що Сполучені Штати і Тайвань разом продовжать просувати принципи свободи, можливостей і безпеки для всіх волелюбних країн і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо, колишній речник Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у липні минулого року. Тоді ситуація довкола півострова загострилася, а Китай посилив погрози у бік США.
Вибори на Тайвані
На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.
11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.
Докладніше про те, хто може перемогти на цих виборах, як на це може відреагувати Китай і чи є ризик нової війни - у матеріалі РБК-Україна.
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