"Бредлі" вивела з ладу, а дрон добив. ЗСУ показали ефектне знищення російського "Прориву"
Бойова машина піхоти "Бредлі" знешкодила ворожий танк Т-90М "Прорив" в районі Степового, що на Авдіївському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.
За даними військових, екіпаж 47 ОМБр вивів із ладу систему російського танку, у якого почала без зупинку крутитися башта.
"Наша славетна рота ударних БпЛА добила машину за допомогою FPV-дрона", - зауважили в Сухопутних військах.
Сили оборони України знищують росіян
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 369 160 військових.
У тому ж числі на Таврійському напрямку наші військові знищили 338 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога, зокрема:
- 4 танки;
- 8 ББМ;
- 4 артсистеми;
- й не тільки.
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