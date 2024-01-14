Україна розпочала переговори з Румунією щодо гарантій безпеки

Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про гарантії безпеки. Зустріч пройшла у швейцарському Давосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

На полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо Формули миру українська сторона розпочала двосторонні переговори з Румунією про укладення двосторонньої безпекової угоди.

Переговори в Давосі відбулися за участю керівника Офісу президента Андрія Єрмака та державного секретаря МЗС Румунії Юліана Фоти. Переговори провели на виконання доручення президента Володимира Зеленського в межах Спільної декларації G7 про підтримку України.

Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори.

Сторони обговорили основні елементи майбутньої угоди та узгодили модальності подальших переговорів.

Угода з Британією

У п'ятницю, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років.

Більше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.

В Офісу президента також заявили, що Україна веде перемовини щодо безпекових угод з 6 країнами: США, Німеччиною, Італією, Францією, Канадою та Польщею.