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Партизани розкрили систему оборони росіян на східному березі Криму (фото, відео)

Крим, Неділя 14 січня 2024 01:43
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Партизани розкрили систему оборони росіян на східному березі Криму (фото, відео) Фото: партизани виявили щільну систему оборони росіян на сході Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Партизани українського і кримськотатарського руху "АТЕШ" виявили у північно-східній частині Криму комплексну систему оборони російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram руху "АТЕШ".

Розвідники з'ясували, що вздовж бухти Ярилгач обладнана система укріплень. Пляж просто кишить військовими - на кожних 100 метрів на ньому встановлено пости, вздовж берегової лінії розмістили колючий дріт, обладнали вогневі позиції та встановили "зуби дракона".

"Один із агентів руху простежив за автомобілем військових і виявив, що військові розмістилися у покинутій будівлі на березі моря. Територія обгороджена колючим дротом і бетонними блоками. Координати будівлі: 45.65286073145, 32.96674019258", - йдеться у повідомленні.

Активність партизан у тимчасово окупованому Криму

Українські партизани регулярно проводять вилазку на об'єкти російських загарбників у Криму.

Так, днями партизани виявили позиції окупантів поблизу Євпаторії. У них розташувалася ціла рота РФ із серйозною окопною системою.

Крім того, партизани провели розвідку і виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини і проводиться маскування об'єкта.

Також партизани організували вилазку до тренувального табору окупантів РФ у Криму.

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