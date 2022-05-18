Защитников "Азовстали" вывезли с территории завода, а сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин: новости за 17 мая

С территории завода "Азовсталь" выехало не менее семи автобусов с украинскими защитниками, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о переходе войны в затяжную фазу, сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин. Подробнее о том, что произошло во вторник, 17 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Российские войска нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. В результате есть погибшие и много раненых.

Армия РФ нанесла ракетный удар по Ахтырке (Сумская область). В результате пострадали пять человек.

Из Северодонецка и Лисичанска Луганской области удалось вывести 33 человека, в том числе 6 детей. По дороге оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными из "Градов".

Российские оккупанты совершили ракетный удар по жилому дому в Бахмуте, разрушив его с 1 по 5 этаж. Из-под завалов спасатели достали погибшего и тяжелораненую 9-летнюю девочку.

В течение дня произошло 6 обстрелов с территории России приграничных районов Сумской и Черниговской областей. На одной позиции обстрелы продолжались более двух часов.

Во Львове и области в ночь на 17 мая прозвучали несколько взрывов.

Около семи автобусов с украинскими защитниками выехали из "Азовстали", - Reuters

Во вторник, 17 мая, с территории завода "Азовсталь" выехало не менее семи автобусов с украинскими защитниками. Колонну сопровождает российская бронетехника. Украинских военных вывозят на оккупированные территории. Ожидается, что их освободят в рамках обмена пленными.

Также появилось сообщение о том, что Государственная Дума России намерена запретить обмен украинских военнослужащих, которые удерживали позиции на "Азовстали". Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал задание комитету по обороне подготовить протокольное поручение о запрете обмена военных полка "Азов".

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, заявление Госдумы направлено на внутреннюю пропаганду. Переговорный процесс еще продолжается.

Война переходит в затяжную фазу. Резников заявил о подготовке РФ к длительной операции

Министр обороны Украины Алексей Резников признал переход боевых действий с РФ в длительную фазу во время выступления в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны.

Глава Минобороны рассказал о переориентации военно-политического руководства РФ на затяжной конфликт. По словам министра, российские оккупанты строят оборонительные сооружения на захваченных территориях.

В Киеве простились с Леонидом Кравчуком

В Киеве 17 мая 2022 прошла церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Церемонию провели в "Украинском доме".

На прощание с Кравчуком в "Украинский дом" приезжали президент Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. На прощание с Кравчуком в "Украинский дом" приезжали президент Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

В Украине приостановили госрегулирование цен на бензин

Правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на моторное топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны. Министр добавила, что в случае нарушения договоренностей и злоупотреблениями на рынке против операторов будут вводить санкции.

Украину охватит серьезным похолоданием и дождями

Погода в Украине принесет серьезное похолодание в среду, 18 мая. Синоптики прогнозируют, что этот день будет самым холодным в ближайшей перспективе, затем потепление вернется.

Что будет с погодой в Украине дальше - читайте в материале Styler.