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Госдума РФ намерена запретить обмен защитников "Азовстали"

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Москва, Вторник 17 мая 2022 12:43
Госдума РФ намерена запретить обмен защитников "Азовстали" Фото: Госдума РФ намерена запретить обмен защитников "Азовстали" (t.me/polkazov)
Автор: Валерия Полищук

Государственная Дума России намерена запретить обмен украинских военнослужащих, которые удерживали позиции на "Азовстали". Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал задание комитету по обороне подготовить протокольное поручение о запрете обмена военных полка "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдуму РФ.

Предложение внес депутат Анатолий Вассерман, добавив, что к обмену также не должны подлежать военные с "нацистскими" татуировками.

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - заявил Володин.

Напомним, вечером 16 мая началась операция по спасению военных ВСУ из "Азовстали", и с территории завода вышли более 200 человек, которых позже обменяют на российских военнопленных.

Кроме того, в Мариуполе на территории "Азовстали" все еще остаются украинские военные, поэтому операция по их спасению продолжается.

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