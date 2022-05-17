Госдума РФ намерена запретить обмен защитников "Азовстали"
Государственная Дума России намерена запретить обмен украинских военнослужащих, которые удерживали позиции на "Азовстали". Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал задание комитету по обороне подготовить протокольное поручение о запрете обмена военных полка "Азов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдуму РФ.
Предложение внес депутат Анатолий Вассерман, добавив, что к обмену также не должны подлежать военные с "нацистскими" татуировками.
"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - заявил Володин.
Напомним, вечером 16 мая началась операция по спасению военных ВСУ из "Азовстали", и с территории завода вышли более 200 человек, которых позже обменяют на российских военнопленных.
Кроме того, в Мариуполе на территории "Азовстали" все еще остаются украинские военные, поэтому операция по их спасению продолжается.
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