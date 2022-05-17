Маляр о планах Госдумы заблокировать обмен бойцов "Азова": это внутренняя пропаганда

Заявление Государственной думы Российской Федерации о намерении заблокировать обмен бойцов "Азова", которые защищали Мариуполь, направлено на внутреннюю пропаганду. Переговорный процесс еще продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замминистра обороны Анны Маляр.

"Что касается Госдумы, это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается", - отметила он.

Напомним, сегодня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по вопросам обороны подготовить запрет обмена бойцов полка "Азов", которые выходят с "Азовстали" и сдаются российским военным в Мариуполе.

Со вчерашнего дня продолжается операция по спасению защитников Мариуполя. Согласно договоренностей, раненных бойцов вывезли в оккупированные Новоазовск и Оленовку. За вчера были эвакуированы порядка 260 военных. Ожидается, что их освободят в рамках обмена пленными.

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