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В Бахмуте обстрелом разрушена многоэтажка: тяжело ранена девочка, есть погибший

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Донбасс, Вторник 17 мая 2022 17:16
В Бахмуте обстрелом разрушена многоэтажка: тяжело ранена девочка, есть погибший Фото: в Бахмуте обстрелом разрушена многоэтажка (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 17 мая, российские оккупанты совершили ракетный удар по жилому дому в Бахмуте, разрушив его с 1 по 5 этаж. Из-под завалов спасатели достали погибшего и тяжелораненую 9-летнюю девочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Ракетный удар, нанесенный россиянами, разрушил конструкции дома с пятого по первый этаж. Кроме того, в многоэтажке возник пожар, его в настоящее время уже удалось обуздать. Спасатели продолжают разбирать завалы", - рассказал он.

По словам Кириленко, не исключено, что под завалами могут оказаться и другие люди.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска сегодня массировано обстреливают населенные пункты Донецкой области. Удары фиксируют по линии фронта от Угледара до Бахмута.

Как сообщалось, российские оккупанты в течение 16 мая обстреляли 25 населенных пунктов на Донбассе. В результате нанесенных ударов погиб ребенок и 19 мирных жителей.

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