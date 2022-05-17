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Прилеты в детсад и жилые дома. Ахтырка подверглась ракетному удару, есть раненые

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Ахтырка, Вторник 17 мая 2022 09:40
Прилеты в детсад и жилые дома. Ахтырка подверглась ракетному удару, есть раненые Фото: последствия ракетного удара по Ахтырке (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска утром 17 мая 2022 года нанесли ракетный удар по Ахтырке (Сумская область). В результате пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

По его словам, около 05:00 по Ахтырке был нанесен ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам, загорелись складские помещения.

"Ударной волной повредило входную дверь к подъезду двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри. Пострадали многие частные дома. Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый, который в первые дни войны бомбили рашисты, тогда погибли люди", - отметил Живицкий.

Он добавил, что в результате сегодняшнего удара ранены не менее пяти человек.

Фото: последствия ракетного удара по Ахтырке (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, ранее сообщалось об ударе по поселку Десна в Черниговской области, в результате которого есть погибшие и много пострадавших. В этом поселке находится учебный центр Сухопутных войск.

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Сумская область Ахтырка Война России против Украины
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