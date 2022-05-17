Оккупанты нанесли ракетные удары по Десне, есть погибшие и много раненых

Российские войска утром 17 мая 2022 года нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. В результате есть погибшие и много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

"Сегодня недоброе утро в Черниговской области, враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно есть погибшие и много раненых. Немного позже дам детальную информацию", - отметил он.

По его словам, это означает, что война еще не ушла из Черниговской области.

Отметим, поселок Десна находится возле административной границы с Киевской областью. В нем базируется 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.