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Оккупанты нанесли ракетные удары по Десне, есть погибшие и много раненых

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Десна, Вторник 17 мая 2022 08:55
Оккупанты нанесли ракетные удары по Десне, есть погибшие и много раненых Фото: начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус (facebook viacheslav chaus)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска утром 17 мая 2022 года нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. В результате есть погибшие и много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

"Сегодня недоброе утро в Черниговской области, враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно есть погибшие и много раненых. Немного позже дам детальную информацию", - отметил он.

По его словам, это означает, что война еще не ушла из Черниговской области.

Отметим, поселок Десна находится возле административной границы с Киевской областью. В нем базируется 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, в ночь на 17 мая также был нанесен ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области, который находится почти на границе с Польшей. Детальной информации о последствиях пока нет.

Ночью также во Львове слышали звуки взрывов, по воздушным целям работали средства ПВО.

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