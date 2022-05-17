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Около семи автобусов с украинскими защитниками выехали из "Азовстали", - Reuters

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Мариуполь, Вторник 17 мая 2022 18:31
Около семи автобусов с украинскими защитниками выехали из "Азовстали", - Reuters Фото: не менее семи автобусов с украинским защитниками выехал из "Азовстали" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 17 мая, с территории завода "Азовсталь" выехало не менее семи автобусов с украинскими защитниками. Колонну сопровождает российская бронетехника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, по меньшей мере семь автобусов с украинскими военными выехали из осажденной "Азовстали". Колонну на бронетехнике сопровождают российские войска.

Как рассказал изданию один из очевидцев, некоторые из перевозимых украинских военных не были ранены.

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных из "Азовстали". В Минобороны заявляли, что в медучреждение в оккупированном Новоазовске доставили 53 тяжелораненых, еще 211 человек направили в Еленовку.

Отметим, вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных из "Азовстали" продолжается.

По данным Нацгвардии, на "Азовстали" находится около 600 раненых украинских военных. 40 из них - в тяжелом состоянии.

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