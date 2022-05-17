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В Украине приостановили госрегулирование цен на бензин: сколько может стоить топливо на АЗС

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Киев, Вторник 17 мая 2022 20:10
В Украине приостановили госрегулирование цен на бензин: сколько может стоить топливо на АЗС Фото: в Украине приостановили госрегулирование цен на бензин и дизель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на моторное топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко в эфире телемарафона.

"По результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята договоренность, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", - сказала Свириденко.

По ее словам, правительство ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны. Министр добавила, что в случае нарушения договоренностей и злоупотреблениями на рынке против операторов будут вводить санкции.

Напомним, накануне Министерство экономики опубликовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Отметим, правительство Украины регулирует цены на моторное топливо с мая 2021 года. Вопрос о ее отмене встал после начала войны с Россией, в результате которой в стране возник дефицит бензина и дизеля.

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