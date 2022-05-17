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Война переходит в затяжную фазу. Резников заявил о подготовке РФ к длительной операции

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Киев, Вторник 17 мая 2022 20:49
Война переходит в затяжную фазу. Резников заявил о подготовке РФ к длительной операции Фото: Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Министр обороны Украины Алексей Резников признал переход боевых действий с РФ в длительную фазу во время выступления в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст выступления министра.

Глава Минобороны рассказал о переориентации военно-политического руководства РФ на затяжной конфликт. По словам министра, российские оккупанты строят оборонительные сооружения на захваченных территориях.

"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", – заявил Резников.

Генштаб ВСУ заявил об укреплении оккупантами второй линии обороны в Запорожской области. Речь идет о Новопавловском и Запорожском направлениях.

Напомним, что министр Резников подтвердил уничтожение 17 БТГр России за время войны.

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