Автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска оккупанты обстреляли из "Градов"

Сегодня, 17 мая, из Северодонецка и Лисичанска Луганской области удалось вывести 33 человека, в том числе 6 детей. По дороге оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными из "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая .

"Из Северодонецка и Лисичанска эвакуировали 27 взрослых и 6 детей", - написал в своем Telegram Гайдай.

По его словам, по дороге автобус с эвакуированными мирными жителями оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град". Трасса, по которой двигалась машина, находится под постоянным огнем противника.

"К счастью, все целы. Они уже в безопасности", - уточнил глава ОВА.

Он добавил, что также эвакуировали 8 жителей Врубовки и 32 - из Горной общины. Всего за сегодняшний день удалось вывести 73 человека.

Фото: оккупанты обстреляли из "Градов" автобус с жителями Северодонецка и Лисичанска (t.me/luhanskaVTSA)