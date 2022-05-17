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Автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска оккупанты обстреляли из "Градов"

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Луганск, Вторник 17 мая 2022 16:22
Автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска оккупанты обстреляли из "Градов" Фото: оккупанты обстреляли из "Градов" автобус с жителями Северодонецка и Лисичанска (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 17 мая, из Северодонецка и Лисичанска Луганской области удалось вывести 33 человека, в том числе 6 детей. По дороге оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными из "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Из Северодонецка и Лисичанска эвакуировали 27 взрослых и 6 детей", - написал в своем Telegram Гайдай.

По его словам, по дороге автобус с эвакуированными мирными жителями оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град". Трасса, по которой двигалась машина, находится под постоянным огнем противника.

"К счастью, все целы. Они уже в безопасности", - уточнил глава ОВА.

Он добавил, что также эвакуировали 8 жителей Врубовки и 32 - из Горной общины. Всего за сегодняшний день удалось вывести 73 человека.

Фото: оккупанты обстреляли из "Градов" автобус с жителями Северодонецка и Лисичанска (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, 14 мая после продолжительного перерыва возобновилась эвакуация жителей Северодонецка. В первый день удалось вывести 17 человек, в том числе троих детей.

Отметим, последние дни Северодонецк и Лисичанск непрерывно подвергаются обстрелам. Так, 16 мая оккупанты нанесли удар по Северодонецкой больнице, жилым районам и предприятиям города. Погибли не менее 10 человек.

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Луганск Северодонецк Лисичанск эвакуация Война в Украине
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