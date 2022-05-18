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Захисників "Азовсталі" вивезли з території заводу, а мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин: новини за 17 травня

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Середа 18 травня 2022 08:30
Захисників "Азовсталі" вивезли з території заводу, а мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин: новини за 17 травня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

З території заводу "Азовсталь" виїхало щонайменше сім автобусів з українськими захисниками, міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перехід війни у затяжну фазу, мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 17 травня – у матеріалі РБК-Україна.

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Близько семи автобусів з українськими захисниками виїхали з "Азовсталі", - Reuters

У вівторок, 17 травня, з території заводу "Азовсталь" виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками. Колону супроводжує Російська бронетехніка. Українських військових вивозять на окуповані території Очікується, що їх звільнять у рамках обміну полоненими.

Також з’явилося повідомлення про те, що Державна Дума Росії має намір заборонити обмін українських військовослужбовців, які утримували позиції на "Азовсталі". Спікер Держдуми В'ячеслав Володін дав завдання Комітету з оборони підготувати протокольне доручення про заборону обміну військових полку "Азов".

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, заява Держдуми спрямована на внутрішню пропаганду. Переговорний процес ще триває.

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За її словами, уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні. Міністр додала, що в разі порушення домовленостей і зловживаннями на ринку проти операторів будуть вводити санкції.

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