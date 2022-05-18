Захисників "Азовсталі" вивезли з території заводу, а мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин: новини за 17 травня

З території заводу "Азовсталь" виїхало щонайменше сім автобусів з українськими захисниками, міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перехід війни у затяжну фазу, мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 17 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Близько семи автобусів з українськими захисниками виїхали з "Азовсталі", - Reuters

У вівторок, 17 травня, з території заводу "Азовсталь" виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками. Колону супроводжує Російська бронетехніка. Українських військових вивозять на окуповані території Очікується, що їх звільнять у рамках обміну полоненими.

Також з’явилося повідомлення про те, що Державна Дума Росії має намір заборонити обмін українських військовослужбовців, які утримували позиції на "Азовсталі". Спікер Держдуми В'ячеслав Володін дав завдання Комітету з оборони підготувати протокольне доручення про заборону обміну військових полку "Азов".

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, заява Держдуми спрямована на внутрішню пропаганду. Переговорний процес ще триває.

Війна переходить у затяжну фазу. Резніков заявив про підготовку РФ до тривалої операції

Міністр оборони України Олексій Резніков визнав перехід бойових дій із РФ у тривалу фазу під час виступу в Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони.

Очільник Міноборони розповів про переорієнтацію військово-політичного керівництва РФ на затяжний конфлікт. За словами міністра, російські окупанти будують оборонні споруди на захоплених територіях.

У Києві розпочалася церемонія прощання з Леонідом Кравчуком

У Києві 17 травня 2022 року пройшла церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. Церемонія відбулася в "Українському домі".

На прощання з Кравчуком до "Українського дому" приїжджали президент Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

В Україні призупинили держрегулювання цін на бензин

Уряд України призупинив державне регулювання цін на моторне паливо. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко .

За її словами, уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні. Міністр додала, що в разі порушення домовленостей і зловживаннями на ринку проти операторів будуть вводити санкції.

Україну охопить серйозним похолоданням та дощами: де буде найгірша погода

Погода в Україні принесе серйозне похолодання у середу, 18 травня. Синоптики прогнозують, що цей день буде найхолоднішим в найближчій перспективі, потім потепління повернеться.

Що буде з погодою в Україні далі - читайте в матеріалі Styler.