Россияне 6 раз обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей
Сегодня в течение дня произошло 6 обстрелов с территории России приграничных районов Сумской и Черниговской областей. На одной позиции обстрелы продолжались более двух часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Держприкрдонслужбу.
Российские снаряды разрывались вблизи населенных пунктов Новгород-Северского, Семеновского и Городнянского районов Черниговской области, а также Шосткинского района Сумской области.
"Один из обстрелов участка отдела пограничной службы "Семеновка" Черниговского пограничного отряда длился более двух часов", - говорится в сообщении.
Напомним, пограничники утром 16 мая остановили российских диверсантов в Сумской области. Вражеские силы для прикрытия ДРГ открыли огонь по приграничной территории Украины.
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