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Россияне 6 раз обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей

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Украина, Понедельник 16 мая 2022 19:54
Россияне 6 раз обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня в течение дня произошло 6 обстрелов с территории России приграничных районов Сумской и Черниговской областей. На одной позиции обстрелы продолжались более двух часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Держприкрдонслужбу.

Российские снаряды разрывались вблизи населенных пунктов Новгород-Северского, Семеновского и Городнянского районов Черниговской области, а также Шосткинского района Сумской области.

"Один из обстрелов участка отдела пограничной службы "Семеновка" Черниговского пограничного отряда длился более двух часов", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники утром 16 мая остановили российских диверсантов в Сумской области. Вражеские силы для прикрытия ДРГ открыли огонь по приграничной территории Украины.

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