Загроза з півночі. Чи наважиться РФ на повторний наступ і чого чекати від Білорусі

Ситуація у Білорусі

З перших чисел грудня по той бік кордону спостерігається військова активізація. Вранці 1 грудня російський військовий літак доставив до Мінська групу генералів. Причому візит не висвітлювався у пропагандистських ЗМІ і на військовій нараді лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка цих людей не було.

Очевидно, цей момент пов'язаний з початком більш інтенсивної бойової підготовки, оскільки саме у грудні в білоруських військах стартував новий "навчальний рік". На місцевих полігонах проходять навчання, перевірки та бойове злагодження.

Вже 7 грудня Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки вздовж кордону з Україною. Офіційна причина - нібито перевірка системи реагування на терористичні акти. Крім того, розпочалися навчання у рамках осінньої призовної кампанії за участю новобранців.

На цьому фоні моніторингова група "Білоруський Гаюн" фіксувала перекидання російської техніки ближче до України. Минулого тижня в колонах було переміщено танки Т-80, мінометні батареї, машини зв'язку та інженерну техніку, вже цього тижня - до Брестської області вирушила 103-та Вітебська окрема гвардійська повітряно-десантна бригада (підрозділ Сил спеціальних операцій). Крім того, на військовий аеродром у Мачулищах повернулися російські винищувачі МіГ-31К, з яких по Україні б'ють гіперзвуковими ракетами "Кинжал". Також триває сухопутне перекидання бензовозів, вантажівок "Урал" та іншої військової техніки.

Фото: інфографіка з перекиданням російської техніки (t.me/Hajun_BY)

До того ж днями Лукашенко оголосив раптову перевірку боєготовності своєї армії. В рамках неї війська мають висунутись у "визначені райони", провести їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, навести переправи через річки Неман та Березина.

Як розповіли РБК-Україна у Державній прикордонній службі, перевірка білоруської армії нічого не змінює, і українська сторона продовжує зміцнювати кордони. А дії сусідньої країни спрямовані на нагнітання напруги.

"І навчання, і повідомлення про перевірку боєздатності білоруських військ, і розгортання так званого регіонального угруповання військ "союзних держав", все це така поступова робота, яку проводить Білорусь, підтримуючи Росію у війні проти України", - зазначив речник відомства Андрій Демченко.

За попередніми оцінками, на сьогодні у Білорусі перебуває контингент з 9 000 росіян. Скільки білоруських та російських військових знаходяться у безпосередній близькості до північного кордону, наразі невідомо.

Риторика білоруської влади

Олександр Лукашенко вкотре відзначився дивними заявами. Зокрема, розповів про якогось міфічного противника, якому Білорусі вдається успішно протистояти.

"Поки що нам вдається стримувати ймовірного противника від застосування військової сили проти Білорусі. Однак ми повинні постійно відстежувати, бачити і не пропустити - ні в якому разі не пропустити - ознаки, які вкажуть на безпосередню підготовку до агресії проти нашої країни", - заявив він на нараді з оборони.

Намагаючись виправдатись за допомогу Росії у війні проти України, Лукашенко також зазначив, що білоруси "не ховаються в кущах" і, згідно з договором, надають підтримку союзнику. А відповідальність за військову агресію він знову переклав на Україну, оскільки з її території нібито готувався наступ.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія підштовхує його до війни, щоб посилити контроль над Білоруссю. Вони вважають, що російська сторона постійно проводить інформаційні операції, спрямовані на те, щоб білоруська армія вступила у війну. І цим інформаційним операціям іноді підіграють білоруські лідери, зокрема Лукашенко.

Мета цих зусиль - затиснути українські сили на північному кордоні, щоб їх не перекинули на інші театри військових дій. Хоча на сьогодні малоймовірно, що Білорусь реально вторгнеться в Україну в найближчому майбутньому. Оскільки така кампанія не зможе привести до значних успіхів, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову міць, яка є у розпорядженні Мінська.

Занепокоєння білоруської сторони тим, як можуть розвиватися події, підтверджує посилення законодавства щодо військовослужбовців. Минулого тижня у першому читанні було схвалено законопроект, згідно з яким запроваджується смертна кара за держзраду.

Обмін люб'язностями

Білоруська загроза для України зберігається з весни 2022 року, коли вдалося відбити наступ на Київ та витіснити росіян з території Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей. У жовтні українські сили звернулися до громадян та військових сусідньої країни з закликом не виконувати накази про вступ у війну.

"Навіть якщо білоруські військовослужбовці відмовляться воювати проти братнього українського народу, російська частина загального угруповання може потягнути їх за собою. Якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, ми відповімо. Відповімо так само жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України", - йшлося у зверненні.

Білоруська відповідь світилася наративами російської пропаганди. Зокрема нібито давалися гарантії того, що війни не буде, якщо Збройні сили України її не хочуть. Також люди, які виступили від імені білоруських військових, попросили їх не провокувати. Але пригрозили "без зволікання відповісти на провокації".

У листопаді Збройні сили України виступили з попередженням про те, що російські спецслужби готують провокації на об'єктах критичної інфраструктури Білорусі, зокрема, на атомній електростанції. А також запевнили, що зі свого боку не планують агресивних дій.

"Україна, незважаючи на обстріли та наступи російської окупаційної армії з території Білорусі, не вважає вашу країну, тим більше ваш народ, ворогом. Ми не відповідали на жодний прояв збройної агресії з вашої території. Тим більше, ми не плануємо і не збираємося проводити жодних агресивних дій на території Білорусі", - додали в ЗСУ.

Як ситуацію бачать на Заході

На даний момент немає передумов для того, щоб говорити про серйозні згрози. Принаймні так вважають в американському Пентагоні.

"США не бачать активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні", - зазначив днями прес-секретар міністерства оборони Пет Райдер.

Як наголошує британська розвідка, нинішні навчання білоруських та російських військ навряд чи спрямовані на формування наступального угруповання. Незважаючи на перекидання мобілізованих росіян та ключову роль Білорусі у наступі на Київ у лютому-березні 2022 року, зараз противник не здатний на успішний штурм півночі України.

На думку аналітиків ISW, ці маневри є частиною інформаційних операцій для залякування України.

Лукашенко все ще "петляє". Оцінки експертів

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів РБК-Україна, що білоруська армія тижнями перебуває на полігонах, але залишається обмеженою у виконанні бойових завдань. Такими навчаннями Лукашенко намагається зробити все, щоб російський президент Володимир Путін не наполягав на його залученні до війни проти України.

"Лукашенко, як завжди, продовжує певним чином "петляти". З одного боку, є на нього тиск. Але він розуміє, що ця авантюра небезпечна для нього особисто, так і для самої Білорусі. Тому ця перевірка - це внутрішні справи", - додав він.

Фото: Олександр Лукашенко намагається "петляти" від участі у війні (kremlin.ru)

Водночас військовий експерт Михайло Жирохов налаштований не так оптимістично. За його словами, Путіну вдалося продавити білорусів, і вони вирішили вступити у війну. Хоча поки що складно сказати, коли це може статися, але точно не в грудні.

"На жаль, ситуація, як я бачу, досить загрозлива. Все-таки білоруси, швидше за все, вирішили взяти участь (у війні проти України - ред.) і якісь аргументи знайшов Путін для Білорусі. Але це станеться не зараз, якщо щось і буде, то коли буде більше морозів", - вважає експерт.

Але на даний момент ударного угруповання в Білорусі, немає. Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сумнівається, що події у сусідній країні становлять особливу загрозу.

Він також звернув увагу на те, що у Білорусі знаходяться підрозділи 1-ї танкової армії ЗС Росії, які в перспективі можуть бути відправлені на Бахмутський напрямок. Формування ударного угруповання для вторгнення може зайняти від одного до двох місяців.

Що кажуть в Україні

На сьогодні в Білорусі триває накопичення "союзного угруповання військ", але загрози повторного наступу з північного напрямку поки немає. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв запевнив, що українські військові постійно відслідковують ситуацію.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський нагадує, що перед лютневим вторгненням на території Білорусі було створено потужне наступальне угруповання. Зараз нічого схожого немає, але від росіян можна чекати всього, що завгодно, навіть повторного наступу на Київ.

"В одну річку двічі не вступають, але у нас такий ворог, що від нього можна все, що завгодно чекати", - зазначив він.

Фото: командувач Сухопутних військ Олександр Сирський вважає, що від росіян можна чекати на все, що завгодно (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Росія використовує білоруські полігони для того, щоб відновити боєздатність підрозділів та підготувати нові. Крім того, на два полігони у відносній близькості до України було перекинуто по танковому батальйону, а також нарощуються можливості для завдання авіаударів.

При цьому, за його словами, на даний момент на території Білорусі немає необхідних компонентів повітряного угруповання, яке може забезпечити діяльність та авіаційну підтримку військ у наступальній операції. Проте набір добровольців до територіальної оборони та законопроект про смертну кару за держзраду можуть свідчити про якісь ухвалені рішення.

"Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка - один з кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України", - уточнив він.

Традиційно категоричним у своїх заявах є секретар РНБО Олексій Данілов. Він каже, що Україна в курсі всіх навчань біля кордонів та готова до будь-якого розвитку ситуації. І "якщо хтось поткнеться на нашу територію", то він йому не заздрить.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк намагається всіх заспокоїти. У коментарі РБК-Україна він зазначив, що Росія постійно тисне на Білорусь у спробах розпочати нову сухопутну операцію, відтягнути на північ частину українських сил та підвищити шанси на успіх на Донецькому та Луганському напрямках.

Наразі російські війська постійно проводять ротацію, перекидаються з одного полігону на інший, стягується техніка. Але туди відправляється лише протиракетні та протиповітряні засоби, а не танки чи БТРи.

"Відстежуватимемо все, що відбувається в Білорусі, але сьогодні треба спокійно ставитися, бо це більше інформаційна робота, щоб дестабілізувати Україну. Але є один нюанс - вони настільки не розуміють Україну, що вони нас не дестабілізують, а навпаки мобілізують", - підсумував Подоляк.