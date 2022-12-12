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У Білорусі російську військову техніку перекидають ближче до кордону з Україною, - "Гаюн"

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Брестська область, Понеділок 12 грудня 2022 13:27
У Білорусі російську військову техніку перекидають ближче до кордону з Україною, - "Гаюн" Фото: Білорусь переміщає російську техніку ближче до кордону з Україною (t me modmilby)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі розпочали переміщення російської військової техніки в рамках так званого регіонального угруповання військ. Техніку переганяють ближче до кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Моніторингова група зазначає, що сьогодні в Білорусі попередили про рух колон з військовою технікою дорогами країни.

Перша колона висунулась із району полігону "Обуз-Лісновський" (Барановицький район Брестська область). Вона рухатиметься у бік полігону "Брестський" (Брестський район Брестська область).

"Ближче до кордону з Україною переміщують 24 од. військової техніки, включаючи 4 трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 грудня у Білорусі заявили про чергове переміщення військової техніки, посилаючись на контртерористичну загрозу.

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