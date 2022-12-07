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Знову привиділися терористи. Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною

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Білорусь, Середа 07 грудня 2022 19:11
Знову привиділися терористи. Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною Фото: військова техніка армії Білорусі почала переміщуватися вздовж кордону з Україною (t.me.modmilby)
Автор: Тетяна Зарембо

Білорусь, найближчий союзник Росії, оголосила про переміщення військ і військової техніки, посилаючись на контртерористичну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, посилаючись на білоруське інформаційне агентство "БелТА", причиною таких дій білоруської армії є нібито зростання напруженості вздовж україно-білоруського кордону.

"У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою", - цитує CNN повідомлення Радбезу Білорусі.

Білорусь також знову оголосила про початок військових навчань у рамках "осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової підготовки новобранців".

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Білорусь і зустрівся з президентом Олександром Лукашенком, про що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ця зустріч "буде додана до матеріалів обвинувачення як розподіл кримінальних ролей".

Крім того, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що його країна та Росія нібито не хочуть війни проти України та відкрито про це заявляють, а не "ховаються в кущі".

Раніше Лукашенко вигадав противника і заявляв, що його країні нібито "вдається його стримувати". Також ми писали, що Лукашенко погрожував Україні повним знищенням.

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